Похитил более 352 тонн пшеницы: руководителю ТОО назначили срок в Костанайской области





Житикаринский районный суд вынес приговор руководителю ТОО по делу о мошенничестве и причинении имущественного ущерба путём обмана и злоупотребления доверием. Ему назначили шесть лет лишения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.

Суд установил, что в октябре 2024 года подсудимый, используя доверительные отношения с главой крестьянского хозяйства, похитил более 352 тонн пшеницы стоимостью свыше 28,5 млн тенге. Хозяйству причинён материальный ущерб в особо крупном размере.

Кроме того, с сентября по декабрь 2024 года он не оплатил трём потерпевшим оказанные услуги по перевозке пшеницы. Общая сумма причинённого им ущерба составила 11,1 млн тенге.

Подсудимый вину не признал. Государственный обвинитель просил назначить восемь лет лишения свободы. Потерпевшие и их представитель также настаивали на лишении свободы и удовлетворении гражданских исков.

Суд признал вину доказанной показаниями потерпевших и свидетелей, а также исследованными материалами дела. При назначении наказания учтены отсутствие судимости, невозмещение ущерба и мнение потерпевших. Смягчающих и отягчающих обстоятельств не установлено.

По совокупности уголовных правонарушений мужчине назначили шесть лет лишения свободы в учреждении средней безопасности. На такой же срок ему запретили занимать материально ответственные, организационно-распорядительные, административно-хозяйственные, финансовые и бухгалтерские должности в государственных и коммерческих организациях, а также в органах местного самоуправления.

Гражданские иски удовлетворены в полном объёме.