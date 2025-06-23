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Похолодание прогнозируют синоптики

— Сегодня, 10:51
Изображение для новости: Похолодание прогнозируют синоптики

Фото alau.kz/Н.Луговской

Прогноз погоды по Казахстану на 24-26 июня представили синоптики Казгидромета. 

Через территорию Казахстана продолжают смещаться активные циклоны и связанные с ними атмосферные фронты, формируя нестабильную погодную обстановку.

В ближайшие дни на страну обрушится очередная волна фронтальной активности, сопровождающаяся дождями, порывистым ветром и грозами.

На большей части РК прогнозируются сильные дожди с выпадением града и постепенный спад жары — столбики термометров опустятся до комфортных +20…+28°C, на севере страны +15…+23°C, на юге +25…+33°C.

 

 



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