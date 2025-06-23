Прогноз погоды по Казахстану на 24-26 июня представили синоптики Казгидромета.

Через территорию Казахстана продолжают смещаться активные циклоны и связанные с ними атмосферные фронты, формируя нестабильную погодную обстановку.

В ближайшие дни на страну обрушится очередная волна фронтальной активности, сопровождающаяся дождями, порывистым ветром и грозами.

На большей части РК прогнозируются сильные дожди с выпадением града и постепенный спад жары — столбики термометров опустятся до комфортных +20…+28°C, на севере страны +15…+23°C, на юге +25…+33°C.

Масштабный ремонт начинается. Костанайцев просят заранее продумывать маршрут Информацию распространила пресс-служба отдела ЖКХ Костаная. В связи с началом ремонта, костанайцев просят заранее продумывать...

Пострадавших дольщиков ищет костанайский ДЭР Департамент экономических расследований Костанайской области начал досудебное расследование в отношении двух местных строительных компаний по...

Схему обмана с пенсиями раскрыли в Казахстане В Астане женщину осудили за мошенничество с выплатами из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), передает...