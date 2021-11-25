Появилось видео с места пожара в Костанае, где погибла девочка

Видео с места трагедии распространила пресс-служба ДЧС Костанайской области.

Напомним, происшествие случилось 24 ноября. В 17:20 на пульт связи «112» поступил вызов о том, что на улице Путейная в частном жилом доме произошел пожар.

Через несколько минут в 17:34 пожарные прибыли на место. Это 6-квартирный кирпичный жилой дом. В одной из таких квартир, по неизвестной причине случился пожар. Горела стена и потолочное перекрытие. Возгорание происходило на площади 50 квадратных метров. В городскую больницу Костаная госпитализирована хозяйка квартиры 1977 года рождения с термическими ожогами III степени 80-88% туловища, головы, верхних шейных конечностей и дыхательных путей. Находится в реанимационном отделении, состояние тяжелое. Муж гражданки 1975 года рождения, который получил термические ожоги лица I степени и обоих кистей II-III-степени 1,5-2% после осмотра отпущен домой. 7-летняя дочь пострадавших скончалась в карете скорой помощи.

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