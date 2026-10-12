«Покупать не надо»: аким Костаная предупредил о продаже земли на месте будущих дорог





Аким Костаная Марат Жундубаев призвал жителей и предпринимателей учитывать генеральный план при покупке земельных участков и недвижимости. По его словам, некоторые собственники выставляют землю на продажу, зная, что на этой территории предусмотрены дороги, эстакада или другая инфраструктура.

«Этого делать не надо, покупать не надо. Вот обращаюсь к населению, предпринимателю», — сказал Жундубаев.

Аким подчеркнул, что землю, необходимую для строительства дорог, будут изымать. Он предостерёг от покупки таких участков в расчёте на последующую выгодную перепродажу.

Отдельно Жундубаев остановился на попытках искусственно увеличить стоимость недвижимости. По его словам, некоторые владельцы хотят получить архитектурно-планировочное задание, достроить второй и третий этажи либо провести другие изменения, чтобы повысить цену объекта перед выкупом.

«Это тоже неправильно. За этим должна архитектура смотреть. Никаких АПЗ мы не должны давать», — заявил аким.

Он поручил отделам архитектуры и земельных отношений не допускать искусственного увеличения стоимости объектов на территориях, где заведомо предусмотрен выкуп.

Жундубаев также призвал не планировать на таких участках новое строительство, реконструкцию и переоборудование объектов, а перед приобретением земли и недвижимости проверять планы развития территории.

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