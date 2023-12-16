На усиленный вариант несения службы перешли полицейские Костанайской области

Гарнизонный развод прошел на плацу ДП Костанайской области.

В преддверии праздничных дней более 900 полицейских и военнослужащих национальной гвардии будут обеспечивать общественный порядок и дорожную безопасность в области.

Увеличена плотность нарядов в местах проведения культурно-массовых мероприятий и досуга горожан.

Особое внимание будет уделено выявлению правонарушений, совершаемых на улице и общественных местах, а также вопросам соблюдения Правил дорожного движения, в том числе выявлению водителей, управляющих автомобилями в нетрезвом состоянии.

Департамент полиции Костанайской области обращает внимание граждан на неукоснительное соблюдение закона.

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