На усиленный вариант несения службы перешли полицейские Костанайской области

Фото ДП Костанайской области
Гарнизонный развод прошел на плацу ДП Костанайской области.
В преддверии праздничных дней более 900 полицейских и военнослужащих национальной гвардии будут обеспечивать общественный порядок и дорожную безопасность в области.
Увеличена плотность нарядов в местах проведения культурно-массовых мероприятий и досуга горожан.
Особое внимание будет уделено выявлению правонарушений, совершаемых на улице и общественных местах, а также вопросам соблюдения Правил дорожного движения, в том числе выявлению водителей, управляющих автомобилями в нетрезвом состоянии.
Департамент полиции Костанайской области обращает внимание граждан на неукоснительное соблюдение закона.
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