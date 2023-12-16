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На усиленный вариант несения службы перешли полицейские Костанайской области

Фотография для новости Полицейские ДП Костанайской области перешли на усиленный вариант несения службы

Фото ДП Костанайской области

Гарнизонный развод прошел на плацу ДП Костанайской области.

В преддверии праздничных дней более 900 полицейских и военнослужащих национальной гвардии будут обеспечивать общественный порядок и дорожную безопасность в области.

Увеличена плотность нарядов в местах проведения культурно-массовых мероприятий и досуга горожан.

Особое внимание будет уделено выявлению правонарушений, совершаемых на улице и общественных местах, а также вопросам соблюдения Правил дорожного движения, в том числе выявлению водителей, управляющих автомобилями в нетрезвом состоянии.

Департамент полиции Костанайской области обращает внимание граждан на неукоснительное соблюдение закона.

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