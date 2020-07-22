Полицейские задержали мужчину, который сообщил о «взрыве» в Алтынсаринском районе будет взорван

Происшествие случилось 20 июля. Неизвестный сообщил эту информацию на телефон «112». Согласно алгоритма действий был веден специальный план со значительным привлечением дополнительных сил и средств. В результате проведенных мероприятий задержан и арестован 27- летний житель поселка Сатай, Алтынсаринского района, который находясь в состоянии, алкогольного опьянения, умышленно сообщил данную информацию, сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

В настоящее время проводится досудебное расследование по ст. 273 УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 5 лет.

Кроме того, лжетеррористы по решению суда оплачивают в полном объеме расходы за ложный вызов на место происшествия оперативных служб реагирования. Как отметили в полиции, практически с нового года все мы живем по законам пандемии, но граждане продолжают игнорировать соблюдение элементарных санитарных правил. Более того, регистрируются факты вопиющего нарушения закона и препятствованию работы полиции, которая длительное время несет службу в усиленном варианте.

В ведомстве отметили, что к нарушителям закона будут применяться самые строгие санкции, учитывая требования времени. Полиция еще раз обращается к гражданам с просьбой соблюдать режим карантина и все требования Главного санитарного врача Костанайской области. Мониторинговыми группами, в состав которых входят сотрудники полиции выявлено 290 нарушений режима карантина

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