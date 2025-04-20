МВД проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», передает Polisia.kz.

С 19 апреля в нашей стране стартует республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». Его цель — не только усиление контроля за соблюдением правил дорожного движения, а создание безопасной и комфортной среды для каждого участника дорожного движения. Каждое превышение скорости, каждый случай невнимательности может стоить кому-то жизни и здоровья. Особенно больно, когда жертвами становятся дети из-за безответственности взрослых. Впереди праздничные выходные, каникулы. Это значит, что дети будут чаще находиться на улице, играть, бегать, переходить дорогу. Поэтому мы призываем взрослых не оставлять их без присмотра на дорогах и прилегающей к ним территориях. Безопасность — это не только работа полиции, это — наша общая ответственность. Давайте сделаем все необходимое, чтобы каждая дорога в Казахстане стала безопасной, — отметила старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД Актоты Боранова.

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