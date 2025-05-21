Водителя белой «Лады Ларгус» ищет полиция Костанайской области. Он наехал на ребенка и покинул место происшествия. Наезд был совершен 20 мая около 18.00 часов в Тобыле на улице Терешковой.

По данным полиции на пешеходном переходе водитель автомашины марки «Лада Ларгус» белого цвета совершил наезд на 10-летнюю девочку.

В результате ребенок получил травмы правой руки и левой ноги. Водитель место происшествия покинул и скрылся. В настоящее время, сообщают полицейские, проводятся все необходимые оперативно — розыскные мероприятия по установлению личности нарушителя.

Родственники пострадавшей ищут свидетелей ДТП, которые, возможно разглядели номера автомобиля. Если у вас есть какая-либо информация об этом, её просят сообщить по телефону, номер которого указан на вашем экране.