С начала текущего года на дорогах региона зарегистрировано более 300 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий, к сожалению, погибли 10 человек, около 500 получили различные травмы.
Основной причиной ДТП по-прежнему остаётся нарушение Правил дорожного движения. Наиболее распространённые из них — это превышение скорости и опасные манёвры.
В рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога» сотрудники полиции усилили меры контроля. Помимо основных маршрутов патрулирования, организованы дополнительные посты, задачей которых является не только выявление нарушений, но и профилактическая работа с водителями — разъяснение требований ПДД и предупреждение возможных нарушений.
«Наша главная цель — снижение аварийности и сохранение жизней. Мы призываем всех участников дорожного движения к ответственности и соблюдению правил, ведь безопасность на дороге зависит от каждого из нас», — отметил командир роты патрульной полиции ДП Костанайской области Ельдар Суиендыков.
Полиция продолжит активную работу по обеспечению безопасности на дорогах и напоминает: соблюдение правил — это не только обязанность, но и способ сохранить здоровье и жизнь.
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