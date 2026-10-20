Полиция Костаная возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с собакой

Полиция Костаная возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с животным. Собаку передали в ветеринарную клинику.
Как сообщили в департаменте полиции, человека, возможно причастного к произошедшему, установили и доставили в полицию.
Сейчас проводятся необходимые следственные действия. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. По итогам расследования будет принято процессуальное решение.
В полиции призвали граждан не оставаться равнодушными к жестокому обращению с животными. Сообщить о подобных случаях можно по номеру 102. Своевременное обращение может помочь предотвратить страдания животного и привлечь виновных к ответственности.
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