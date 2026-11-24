В Костанайской области прогнозируют дождь и снег. Утром и днём на западе, севере и юге региона ожидаются сильные осадки. На западе, севере и востоке возможен гололёд, на западе и севере — низовая метель.

Юго-восточный ветер сменится юго-западным. Ночью его скорость составит 9–14 м/с, на западе и юге области усилится до 15–20 м/с. Днём ожидается ветер 15–20 м/с, на западе, севере и востоке — порывы 23–28 м/с, временами 30 м/с и более.

Ночью и днём температура по области составит от −1 до +4 °C, на юге — до +7 °C.

В Костанае облачно, ожидаются преимущественно дождь и гололёд. Скорость ветра — 9–14 м/с, порывы — 15–20 м/с. Ночью и днём — от +1 до +3 °C.