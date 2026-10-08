После задержки поставок в Костанае начали прививать от гриппа: кому вакцина положена бесплатно

В костанайской поликлинике №2 вакцинация против гриппа началась 7 октября. Сроки кампании сдвинулись из-за задержки поставок препарата, о которой ранее сообщали в «СК-Фармации». Для Костанайской области приобрели чуть более 80 тысяч доз вакцины.
Среди тех, кто пришёл на прививку, — 74-летняя жительница Костаная Гульсим Кауменова. Вместе с супругом она проходит вакцинацию каждый год.
«Мы пришли с дедом на прививку, Гриппол получить. Потому что мы каждый год получаем прививку. С дедом мы перенесли, четыре года назад тому, наверное, коронавирус. Поэтому, мы каждый год исправно приходим», — рассказала Гульсим Кауменова.
С начала сезона в Костанайской области зарегистрировали свыше 227 тысяч случаев ОРВИ. Это примерно на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона. С начала года выявили 26 случаев гриппа, в том числе 10 — среди детей до 14 лет.
Для вакцинации в регионе традиционно закупают препарат российского производства «Гриппол плюс». В первую очередь прививаются медицинские работники.
Кому положена бесплатная прививка
В 2026 году бесплатная вакцинация предусмотрена для следующих категорий:
- медицинские работники;
- дети, состоящие на диспансерном учёте, в том числе часто болеющие дети старше шести месяцев;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- беременные женщины во втором и третьем триместрах;
- люди с хроническими заболеваниями, в частности сердечно-сосудистой и дыхательной систем;
- получатели услуг медико-социальных учреждений;
- люди с высоким риском заражения по эпидемиологическим показаниям.
Чтобы получить бесплатную прививку, необходимо обратиться к участковому врачу в поликлинике по месту прикрепления. После осмотра врач даст направление на вакцинацию. Привиться также можно в частных клиниках.
Перед вакцинацией необходим осмотр
Заведующая отделением поликлиники №2 Костаная Зилола Эркинова рассказала, что при повышенной температуре, першении и боли в горле вакцинацию откладывают. При наличии аллергии вопрос допуска к прививке решают после обследования и консультации аллерголога.
По словам медика, после вакцинации возможны временные реакции — покраснение, зуд в месте введения препарата и повышение температуры.
Медики рекомендуют пройти вакцинацию в начале эпидемиологического сезона, не дожидаясь его разгара, который обычно наступает в ноябре.
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