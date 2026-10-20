«Поставь за Сашу Савенко»: жителям Костаная приходят сообщения с мошенническими ссылками





Жителям Костаная и Северо-Казахстанской области в мессенджерах поступают сообщения с просьбой поддержать ребёнка в якобы проходящем конкурсе. Они приходят от имени знакомых и содержат ссылку для голосования. О мошенничестве по такой схеме предупреждает Polisia.kz.

В Северо-Казахстанской области уже зарегистрировали 14 подобных фактов. Сообщения могут содержать фразы «Проголосуй за Сашу (Савенко)» или «Наша девочка участвует в конкурсе». При этом имена и формулировки меняются.

Под предлогом голосования злоумышленники заманивают пользователей на сторонние ресурсы, что может привести к потере доступа к аккаунту. Затем от имени его владельца начинают рассылать знакомым просьбы срочно одолжить деньги. Например, просят перевести 80 тысяч тенге, обещая вернуть их вечером.

Настоящий владелец аккаунта при этом может не знать о переписке и не иметь доступа к своему мессенджеру.

В полиции напоминают: даже сообщение от близкого человека необходимо перепроверить, если в нём есть подозрительная ссылка или просьба перевести деньги. Для этого следует позвонить отправителю по обычной телефонной связи.

Также полицейские призывают не открывать ссылки на якобы фотографии, которые сопровождаются вопросами вроде «Посмотри, это не ты на фото?». Они могут вести на ресурсы с вредоносным программным обеспечением.

Кредит подождёт: кому в Казахстане автоматически откладывают платежи В Казахстане военнослужащим срочной службы автоматически приостанавливают платежи по банковским займам и микрокредитам. Отсрочка распространяется...