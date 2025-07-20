В ЕНПФ рассказали LS о том, изменится ли порог минимальной достаточности для снятия пенсионных накоплений.

В текущем году пороги минимальной достаточности (ПМД) сохранились на уровне 2023 года. Напомним, что для 20-летних этот показатель составляет 3,26 млн, 30-летних – 4,58 млн, 40-летних – 6,1 млн, 50-летних – 7,86 млн, 60-62 лет – 9,89 млн.

В ЕНПФ пояснили, что при расчете ПМД учитываются такие соцпоказатели, как минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты, МЗП, минимальный размер пенсии, прожиточный минимум.

Кроме того, рассматриваются и другие показатели. В их числе годовая процентная ставка доходности активов ЕНПФ, ставка индексации пенсионных выплат из фонда, прогнозная частота обязательных взносов на старость, начальный и предельный возраст осуществления пенсионных выплат и др.

Также в финорганизации прокомментировали вопрос о том, будут ли пересматривать пороги на следующий год.

«После получения соответствующей информации о размерах социально-экономических показателей на 2026 год, а также согласования основных параметров с госорганами будет произведен расчет ПМД на 2026 год (…) Отметим, что методикой определения ПМД предусмотрено, что пороги текущего года не могут быть ниже размера ПМД за предыдущий год для соответствующих возрастов», – говорится в ответе на запрос LS.

Напомним, с января 2021 года населению разрешили досрочно снимать часть пенсионных накоплений из ЕНПФ, чтобы улучшить жилищные условия, оплатить лечение или передать в управление инвестиционным компаниям.

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