Пожар произошел ночью на оптовом рынке в Костанае

27 октября в 01:27 часов на пульт дежурного диспетчера СПЧ-1 г. Костанай поступило сообщение о том, что по улице Складская, 2 горит закусочная на территории оптового рынка.
По прибытию к месту вызова первые подразделения обнаружили открытое горение внутри помещения закусочной, совмещенной с киоском, на общей площади 80 квадратных метров.
Огонь нарастал с каждой минутой и грозил перекинуться на соседние торговые помещения. Огнеборцы помогли водителю грузовой фуры, припаркованной вблизи горящей закусочной, отогнать ее на безопасное место. Благодаря оперативным действиям пожарных с места пожара было эвакуировано 4 газовых баллона, объемом 40 литров каждый.
Пожар был локализован в 02:14 часов и ликвидирован в 03:16 часов.
В ликвидации пожара были задействованы 4 единицы пожарной техники и 17 человек личного состава службы пожаротушения ДЧС Костанайской области. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
ДЧС Костанайской области призывает гостей и жителей области строго соблюдать правила пожарной безопасности.
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