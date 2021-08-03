USD 424.46
EUR 504.81
RUB 5.82
  1. Home
  2. Новости
  3. Пожар произошёл в здании костанайского мелькомбината

Пожар произошёл в здании костанайского мелькомбината

2 августа в Костанае в 22:20 на пункт связи поступило сообщение о случившемся пожаре по улице Наримановская 136/1. В 22:28 пожарные прибыли на место происшествия, сообщает пресс-служба ДЧС.

По прибытию было установлено, что пламя охватило чердачное помещение трёхэтажного административного здания АО «Костанайский мелькомбинат». Площадь возгорания — 290 квадратных метров. На месте ЧС работали 48 человек личного состава и 8 единиц техники. Локализовали пожар в 23:44.

Ликвидировано возгорание в 00:17 часов. Жертв и пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

 

 

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

ЦОНы Костанайской области возвращаются к пятидневной рабочей неделе
Следующая новость

Решение по школьной форме приняли в Казахстане