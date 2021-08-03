Пожар произошёл в здании костанайского мелькомбината

2 августа в Костанае в 22:20 на пункт связи поступило сообщение о случившемся пожаре по улице Наримановская 136/1. В 22:28 пожарные прибыли на место происшествия, сообщает пресс-служба ДЧС.

По прибытию было установлено, что пламя охватило чердачное помещение трёхэтажного административного здания АО «Костанайский мелькомбинат». Площадь возгорания — 290 квадратных метров. На месте ЧС работали 48 человек личного состава и 8 единиц техники. Локализовали пожар в 23:44.

Ликвидировано возгорание в 00:17 часов. Жертв и пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

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