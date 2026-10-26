Пожизненно лишили прав: нетрезвый водитель получил реальный срок в Костанайской области





Жителя района имени Беимбета Майлина осудили за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Ранее за аналогичное правонарушение его уже лишили водительских прав на семь лет.

Несмотря на запрет, мужчина вновь сел за руль нетрезвым. Полицейские остановили его на автомобиле Nissan Patrol на трассе Костанай — Карабутак вблизи села Валерьяновка.

Его действия квалифицировали как управление транспортным средством лицом, лишённым права управления, в состоянии алкогольного опьянения.

Суд признал мужчину виновным и назначил один год и девять месяцев лишения свободы. Наказание он будет отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

Кроме того, осуждённого пожизненно лишили права управления транспортными средствами.

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