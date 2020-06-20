Правила пересечения границы изменили в Казахстане

Внесены изменения в порядок пересечения государственной границы на период карантинных ограничений. Об этом сообщили в Комитете национальной безопасности, передает Tengrinews.kz.

Согласно правилам, разрешен выезд граждан Казахстана в страны, с которыми по решению правительства Казахстана возобновлено прямое воздушное сообщение, и въезд в Республику Казахстан гражданам указанных стран.

«Основные условия для иностранцев — соблюдение визовых требований, иностранец должен быть гражданином страны, с которой Казахстан возобновил прямое воздушное сообщение, и следовать из данной страны прямым рейсом. Прямыми воздушными рейсами для въезда в Казахстан также могут воспользоваться иностранцы, которым в соответствии с настоящим порядком разрешен въезд в страну», — отметили в КНБ.

Кроме того, разрешено пересечение государственной границы Казахстана:

иностранцам из состава экипажей морских судов, следующим в Казахстан вне экипажей для смены — при наличии документов, подтверждающих статус и принадлежность к составу экипажей морских (речных) судов;

владельцам грузов, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность в Республике Казахстан — при представлении документов, подтверждающих, осуществление сельскохозяйственной деятельности (согласно перечню и образцам документов, утверждаемых Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан);

родителям (опекунам или попечителям), сопровождающим несовершеннолетних граждан Республики Казахстан, проходящих обучение в учебных заведениях на территории иностранных государств, а также для их выезда из Казахстана за рубеж в целях продления учебных виз, оформления студенческих ID-карт, сдачи экзаменов (тестов) — при наличии приглашений заграничного учебного заведения и официального разрешения на въезд в иностранное государство в указанных целях.

«При выезде из страны гражданам Казахстан необходимо самостоятельно уточнять действующие ограничения и возможность въезда в страну, куда планируется поездка», — заключили в КНБ.

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