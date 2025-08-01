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Предельные цены на автогаз подняли в Казахстане

— Сегодня, 16:48
Фотография для новости Цены на автогаз в Казахстане будут расти до стоимости бензина

Фото взято с сайта uralskweek.kz

Новые лимиты для ценников на АГЗС начали действовать сегодня, 1 августа, передает kolesa.kz

Приказ об изменении предельных розничных цен на голубое топливо был подписан министром энергетики РК 30 июля и вступил в силу сегодня, 1 августа. Согласно документу, стоимость газа на заправках не должна превышать указанную в следующей таблице:

Границы товарного рынка Предельная розничная цена с учётом НДС, за исключением отдалённых районов, тенге за 1 литр Предельная розничная цена с учётом НДС для отдалённых районов, расположенных на расстоянии более 200 км от областного центра, тенге за 1 литр
Астана 112
Алматы 112
Актюбинская область 85 90
Атырауская область 85 90
Акмолинская область 112 117
Алматинская область 112 117
Восточно-Казахстанская область 112 117
Жамбылская область 102 107
Западно-Казахстанская область 85 90
Костанайская область 112 117
Кызылординская область 102 107
Карагандинская область 112 117
Мангистауская область 72 77
Павлодарская область 112 117
Северо-Казахстанская область 112 117
Туркестанская область 102 107
Шымкент 102
Область Абай 112 117
Область Жетысу 112 117
Область Улытау 112 117

В начале 2025 года Казахстан отказался от госрегулирования цен на бензин и дизель. С 1 февраля в стране подняли предельные цены на газ, и сегодня произошло следующее повышение. В Минэнерго заявили, что намерены приблизить стоимость голубого топлива к бензиновым прайсам.



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