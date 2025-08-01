Новые лимиты для ценников на АГЗС начали действовать сегодня, 1 августа, передает kolesa.kz
Приказ об изменении предельных розничных цен на голубое топливо был подписан министром энергетики РК 30 июля и вступил в силу сегодня, 1 августа. Согласно документу, стоимость газа на заправках не должна превышать указанную в следующей таблице:
|Границы товарного рынка
|Предельная розничная цена с учётом НДС, за исключением отдалённых районов, тенге за 1 литр
|Предельная розничная цена с учётом НДС для отдалённых районов, расположенных на расстоянии более 200 км от областного центра, тенге за 1 литр
|Астана
|112
|–
|Алматы
|112
|–
|Актюбинская область
|85
|90
|Атырауская область
|85
|90
|Акмолинская область
|112
|117
|Алматинская область
|112
|117
|Восточно-Казахстанская область
|112
|117
|Жамбылская область
|102
|107
|Западно-Казахстанская область
|85
|90
|Костанайская область
|112
|117
|Кызылординская область
|102
|107
|Карагандинская область
|112
|117
|Мангистауская область
|72
|77
|Павлодарская область
|112
|117
|Северо-Казахстанская область
|112
|117
|Туркестанская область
|102
|107
|Шымкент
|102
|–
|Область Абай
|112
|117
|Область Жетысу
|112
|117
|Область Улытау
|112
|117
В начале 2025 года Казахстан отказался от госрегулирования цен на бензин и дизель. С 1 февраля в стране подняли предельные цены на газ, и сегодня произошло следующее повышение. В Минэнерго заявили, что намерены приблизить стоимость голубого топлива к бензиновым прайсам.
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