Новые лимиты для ценников на АГЗС начали действовать сегодня, 1 августа, передает kolesa.kz

Приказ об изменении предельных розничных цен на голубое топливо был подписан министром энергетики РК 30 июля и вступил в силу сегодня, 1 августа. Согласно документу, стоимость газа на заправках не должна превышать указанную в следующей таблице:

Границы товарного рынка Предельная розничная цена с учётом НДС, за исключением отдалённых районов, тенге за 1 литр Предельная розничная цена с учётом НДС для отдалённых районов, расположенных на расстоянии более 200 км от областного центра, тенге за 1 литр Астана 112 – Алматы 112 – Актюбинская область 85 90 Атырауская область 85 90 Акмолинская область 112 117 Алматинская область 112 117 Восточно-Казахстанская область 112 117 Жамбылская область 102 107 Западно-Казахстанская область 85 90 Костанайская область 112 117 Кызылординская область 102 107 Карагандинская область 112 117 Мангистауская область 72 77 Павлодарская область 112 117 Северо-Казахстанская область 112 117 Туркестанская область 102 107 Шымкент 102 – Область Абай 112 117 Область Жетысу 112 117 Область Улытау 112 117

В начале 2025 года Казахстан отказался от госрегулирования цен на бензин и дизель. С 1 февраля в стране подняли предельные цены на газ, и сегодня произошло следующее повышение. В Минэнерго заявили, что намерены приблизить стоимость голубого топлива к бензиновым прайсам.

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