Приговор назначен четверым костанайцам за имитацию ДТП

В декабре 2022 года сотрудник одной из пожарных частей города Максат Сабыржан на своем кроссовере въехал в столб. Как гласило обвинение он решил обманном получить страховку, для чего связался со своим коллегой Шетигулову.

Тот связался со своим знакомым Камышевым. У него автомобиля не было, но он нашел Нурмахана Умирзак. Тот, на автомобиле жены, за вознаграждение, тоже согласился участвовать в афере, для чего вписал Камышева в страховку. Трюк провернули вечером 13 декабря в районе Костанай-2, на месте столкновения рассыпали осколки частей кузова, и разлили по дороге антифриз. Прибывшему патрулю сообщили, что Ауди управлял Камышев.

Его, позже, привлекли к административной ответственности. А Сабыржан, со страховой компании получил больше чем на полтора миллиона тенге, с которых закрыл кредит, на ремонт своей машины. По 180 тысяч тенге достались Камышеву и Умирзаку.

Однако вскоре факт мошенничества был выявлен сотрудниками антикоррупционной службы. Деньги подозреваемые вернули, в содеянном раскаялись. Суд назначил и пособнику Шетигулову, и участникам мошенничества Камышеву и Умирзак, по два года ограничения свободы. Сабыржан, как организатор, получил на два месяца большее ограничение. Он и Шетигулов лишены званий лейтенантов гражданской защиты.

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