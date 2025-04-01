Сообщение для родителей будущих первоклашек распространила пресс-служба АО «Национальные информационные технологии».

«Услуга по приему документов для зачисления в 1-й класс будет доступна на портале eGov.kz, а также в мобильном приложении eGov Mobile 1 апреля с 15:00», — говорится в сообщении.

При этом подписчики инстаграмм аккаунта alau.tv возмущены организацией подачи документов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НОВОСТИ Alau.kz (@alau.tv)

«С 12 ночи сидим услуга не доступна.. говорили то с 12 то с 7 теперь с 9 , в егов мобаил с 17:53 вообще какой то кошмар и издевательство».

«Программа не работает ,это просто издевательство над родителями, с 12 ночи люди сидят ,а толку то , только наше государство может так издеваться над своим народом».

«Потому что весь Казахстан туда пытается зайти, одновременно, система не выдерживает».

В России запретили использовать казахстанские водительские права С 1 апреля казахстанские водительские удостоверения стали недействительными для некоторых автомобилистов в России. Теперь иностранцы...

Госуслуга замены удостоверения личности будет доступна онлайн Одна из самых востребованных государственных услуг – замена удостоверения личности, до конца апреля будет переведена...

Новый сервис для автовладельцев запустили в Казахстане Новый цифровой сервис для оповещения владельцев транспортных средств запущен в Казахстане. Об этом на заседании...