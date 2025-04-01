Сообщение для родителей будущих первоклашек распространила пресс-служба АО «Национальные информационные технологии».
«Услуга по приему документов для зачисления в 1-й класс будет доступна на портале eGov.kz, а также в мобильном приложении eGov Mobile 1 апреля с 15:00», — говорится в сообщении.
При этом подписчики инстаграмм аккаунта alau.tv возмущены организацией подачи документов.
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«С 12 ночи сидим услуга не доступна.. говорили то с 12 то с 7 теперь с 9 , в егов мобаил с 17:53 вообще какой то кошмар и издевательство».
«Программа не работает ,это просто издевательство над родителями, с 12 ночи люди сидят ,а толку то , только наше государство может так издеваться над своим народом».
«Потому что весь Казахстан туда пытается зайти, одновременно, система не выдерживает».
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