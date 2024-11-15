Приём старых авто ещё не начался: Минэкологии разъяснило сроки запуска утилизации

В Казахстане пока не начали принимать старые автомобили по программе утилизации. Утверждение правил выдачи скидочных сертификатов не означает фактического запуска программы, пояснили в Министерстве экологии и природных ресурсов, сообщает Zakon.kz.
О принятии приказа стало известно 15 октября. Документ регулирует выдачу подтверждения о сдаче вышедших из эксплуатации автомобилей и самоходной сельхозтехники на утилизацию, в том числе с правом получения скидочных сертификатов на покупку транспорта в Казахстане.
«Приказ вводится в действие с 25 октября 2026 года. При этом указанная дата не означает начало приема транспортных средств и выдачи скидочных сертификатов», — подчеркнули в ведомстве.
Сейчас АО «Жасыл даму» проводит отбор переработчиков, которые будут принимать и утилизировать вышедший из эксплуатации транспорт.
Сроки запуска программы, условия участия и адреса пунктов приёма опубликуют дополнительно — после завершения необходимых процедур и заключения договоров.
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