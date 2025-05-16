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Принудительное взыскание долгов по налогам начали в Костанайской области

— Сегодня, 17:36
Изображение для новости: Принудительное взыскание долгов по налогам начали в Костанайской области

В Костанайской области стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Борышкер»

С 12 по 21 мая 2025 года на территории Костанайской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Борышкер». В акции принимают участие сотрудники органов государственных доходов, прокуратуры, полиции, а также частные судебные исполнители.

Цель мероприятия — повышение эффективности взыскания налоговой задолженности физических лиц по местным налогам.

В рамках проводимой работы 14 мая текущего года частным судебным исполнителем произведено принудительное взыскание денежных средств в размере 130, 5 тысяч тенге в счет погашения задолженности по налогам, средства перечислены в доход государства.

Департамент государственных доходов по Костанайской области напоминает: при несвоевременном погашении задолженности по налогам, в частности по транспортным средствам, к должникам применяются меры принудительного взыскания, включая арест имущества, водворение автомобиля на штрафную стоянку и иные предусмотренные законом действия.

Во избежание подобных ситуаций гражданам рекомендуется заблаговременно проверять наличие налоговой задолженности и, при необходимости, своевременно ее погашать.



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