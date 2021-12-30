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Присылайте фото и поздравления! Новогодний прямой эфир состоится на телеканале Алау

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Новогодний прямой эфир подготовил телеканал Алау для своих телезрителей.

Он стал уже традиционным и начнётся 31 декабря в 22.00.

Трёхчасовой «Новогодний LIVE» — это прямое общение со зрителем. Каждый сможет поздравить своих родных, близких или коллег посредством сообщений в наш WhatsApp или звонков в студию.

Кроме того, мы устроим прямые включения из разных уголков города.

Включайте Алау в 22.00 31 декабря и встречайте Новый год вместе с нами.

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