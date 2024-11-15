Продолжение строительства канала в Карасуском районе оценили почти в 8 млрд тенге

В Карасуском районе приостановили реализацию проекта строительства водоотводного канала. По результатам технического обследования ориентировочная стоимость продолжения работ составила 7 929 216 642 тенге. Об этом сообщил заместитель акима района Н. К. Амиров.
Строительство канала началось в 2024 году. По проекту его протяжённость составляет 14,2 километра, ширина — 46 метров, глубина — до 14 метров.
Общая стоимость проекта составляла порядка 1,9 млрд тенге, в том числе 1 млрд тенге из резерва Правительства и 866,2 млн тенге из областного бюджета. На сегодняшний день в соответствие с проектом приведены 1,2 километра канала.
В июне 2026 года по инициативе заказчика — отдела ЖКХ — ТОО «ПромАльпЭксперт» провело техническое обследование объекта и оценку стоимости выполненных и оставшихся работ.
Согласно заключению, только на участке №1, обозначенном как наиболее критичный, для приведения канала в проектное положение требуется выполнить насыпи и выемки грунта объёмом 10 934 517 кубических метров. Это в шесть раз превышает проектный объём.
Исходя из этих расчётов, продолжение строительства предварительно оценили почти в 7,93 млрд тенге.
20 августа 2026 года на расширенном заседании районной комиссии по чрезвычайным ситуациям принято коллегиальное решение приостановить реализацию проекта.
В качестве оснований в докладе названы отведение талых вод и экономическая нецелесообразность дальнейшей эксплуатации канала.
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