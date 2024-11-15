Продукты подешевели, товары и услуги дорожают: глава Нацбанка рассказал о ценах в Казахстане





В сентябре годовая инфляция в Казахстане снизилась до 9,3 процента против 9,8 процента в августе. Об этом сообщил председатель Национального банка Тимур Сулейменов.

Сильнее всего замедлился рост цен на продовольствие: годовой показатель снизился с 9,5 до 8,5 процента. Основной причиной стало удешевление овощей и фруктов.

Непродовольственные товары за год подорожали на 11 процентов, платные услуги — на 8,9 процента.

При этом за сентябрь непродовольственные товары прибавили в цене 1,1 процента, услуги — один процент. Продукты питания за месяц, напротив, подешевели на 0,1 процента.

Инфляционные ожидания населения также снизились: с 12,1 процента в августе до 11,8 процента в сентябре. Больше всего жителей по-прежнему беспокоят цены на продукты, топливо и коммунальные услуги.

По словам Сулейменова, замедлению инфляции способствуют укрепление тенге, стабилизация потребительского спроса и совместные меры Нацбанка и Правительства. Однако говорить о полном преодолении инфляционного давления пока преждевременно.

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