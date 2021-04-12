Программе «Рухани жанғыру» исполняется 4 года

Сегодня исполняется ровно 4 года с момента запуска одного из самых грандиозных проектов страны «Рухани жанғыру». В рамках этой программы за прошедшие годы ремонтировались социальные объекты, проводились благотворительные концерты, восстанавливались сакральные места и открывались новые имена народных героев, передает alau.kz

4 года назад Казахстан впервые узнал о программе «Рухани жанғыру». Тогда многим еще не было понятно, что значит модернизация общественного сознания, о которой говорилось в программе. Но с каждым реализованным делом становилось ясно — она призвана пробуждать патриотизм в казахстанцах. Отсюда и звучные проекты, такие как «100 новых лиц» и «100 новых учебников», которые открывают истории простых людей и помогают обретать мировые знания на государственном языке. Но ведь кроме этого «Рухани жанғыру» помогла преобразиться самым отдаленным районам страны, взяв на себя помощь социальным нуждам.

«У нас в области построено, отремонтировано более 234 объектов социального значения. Закуплено и установлено более 80 IT-кабинетов в нашей области. То есть это большое достижение. И это было сделано все практически за счет меценатов, спонсоров, за что большая благодарность»,- сказал Нурбек Абдибеков, руководитель общественного фонда «SANALY URPAQ».

Ремонт соц.объектов и покупка компьютеров — лишь одно из дел, которое неравнодушные предприниматели проводили в рамках программы «Рухани жанғыру». За 4 года в нашей области не раз организовывались благотворительные концерты и бесплатные мастер-классы силами наших земляков. А еще восстанавливались сакральные места, которые теперь стали одними из лучших мест для развития внутреннего туризма.

«Очень знаковым было возведение мавзолея Кейки-батыра. Уже 4 года он не остается пустым. Там есть и визит-центр уже, и, конечно же, очень большой спрос не только у жителей нашей области, но и у Казахстана в целом. Поэтому это очень знаковое мероприятие было»,- пояснил Нурбек Абдибеков.

Проведение краеведческой работы и поддержка инфраструктурного развития легли в основу спец.проекта «Туған жер». Совсем скоро ожидается утверждение перехода казахского языка на латинскую графику — и это тоже проект в рамках программы «Рухани жанғыру». Но главным результатом за эти 4 года представители программы видят вовсе не перечисление всех реализованных проектов, а изменение отношения людей к своей стране. Насколько значительным это стало, смогла показать нагрянувшая пандемия.

«Наши земляки очень хорошо помогали и в закупке ИВЛ, и в помощи продуктовыми корзинами. Это нужно понимать, что не везде было под эгидой «Рухани жанғыру», но это есть показатель «Рухани жанғыру». На самом деле не нужно везде логотипы вставлять и говорить, что это в рамках программы. Когда сознание меняется людей, то это является, наверное, одним из результатов программы «Рухани жанғыру»»,- сказал руководитель общественного фонда.

Впереди еще год до первого юбилея программы. К ее 5-летию в Костанайской области намерены подготовить большую книгу. Ее посвятят результатам реализованных за это время проектов. Книга должна выйти к следующему апрелю. Но до этого момента костанайский регион ждут еще многие мероприятия. Самые яркие среди них: цикл семинаров и встреч по сохранению национальной идентичности, а также научно-практическая конференция посвященная юбилею Ыбрая Алтынсарина. Ее проведения ждут уже этой осенью.

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