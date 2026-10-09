Проигнорировал сигнал светофора и столкнулся с локомотивом: ДТП в Житикаре





По факту столкновения автомобиля Lada Kalina с локомотивом на железнодорожном переезде в Житикаре, в отношении водителя автомобиля,

полицией возбуждено административное производство.

Установлено, что водитель проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на железнодорожные пути, допустив столкновение с локомотивом. Пострадавших нет.

Полиция напоминает о необходимости строго соблюдать Правила дорожного движения и быть особенно внимательными при пересечении железнодорожных переездов, обращая внимание на дорожные знаки и сигналы светофора.

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