Инцидент произошел в частном двухквартирном жилом доме в селе Приозерное Алтынсаринского района.

До прибытия спасателей в результате пожара произошел хлопок газовоздушной смеси. В момент происшествия в помещении людей не было.

Силами огнеборцев из горящего здания вынесен газовый баллон, что предотвратило повторный взрыв.

Пожар ликвидирован.

Пострадавших нет, предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

МЧС настоятельно рекомендует:

Своевременно чистить печь и дымоход;

Регулярно проводите побелку печки известью;

Не оставляйте топящиеся печи без присмотра, не применяйте для растопки легковоспламеняющиеся жидкости.

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