Инцидент произошел в частном двухквартирном жилом доме в селе Приозерное Алтынсаринского района.
До прибытия спасателей в результате пожара произошел хлопок газовоздушной смеси. В момент происшествия в помещении людей не было.
Силами огнеборцев из горящего здания вынесен газовый баллон, что предотвратило повторный взрыв.
Пожар ликвидирован.
Пострадавших нет, предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
МЧС настоятельно рекомендует:
Своевременно чистить печь и дымоход;
Регулярно проводите побелку печки известью;
Не оставляйте топящиеся печи без присмотра, не применяйте для растопки легковоспламеняющиеся жидкости.