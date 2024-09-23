В Алматы 23 сентября 2024 года произошел очередной суицид, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом появилась в соцсетях: с высотки прыгнул 18-летний юноша. В пресс-службе ДП Алматы факт подтвердили.

«По данному факту отделом полиции при УП Ауэзовского района возбуждено уголовное дело. Мотив и обстоятельства устанавливаются», – указано в комментарии.

Это не первый суицид в городе за последние недели.

12 сентября сообщалось, что 12-летняя девочка прыгнула с 13-го этажа. 16 сентября 2024 года две девочки разбились насмерть, упав с высотки. 19 сентября заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха заявил, что это был однозначно суицид.

21 сентября произошел еще один суицид: в Бостандыкском районе девочка подросткового возраста упала с балкона 13-го этажа.

Ночью 22 сентября на проспекте Достык 19-летний курсант Пограничной академии КНБ погиб после падения с верхних этажей высотки.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.