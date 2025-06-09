В Костанайской области обсуждается вопрос реализации масштабного проекта по производству «зелёного» алюминия.
Премьер-Министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провёл встречу с председателем Совета директоров китайской корпорации East Hope Group Лю Юнсином. В обсуждении перспектив нового инвестиционного проекта принял участие акимКостанайской области Кумар Аксакалов.
Проект предусматривает создание индустриального парка полного цикла по производству алюминия с применением принципов циркулярной экономики и возобновляемых источников энергии. Планируется, что реализация проекта на территории Костанайской области будет проходить поэтапно в 2025–2029 годах. Общая сумма инвестиций в рамках проекта в регионе составит порядка 3 млрд долларов США.
На первом этапе запланированы:
•строительство горно-обогатительного комбината по переработке бокситов мощностью до 6 млн тонн в год;
•запуск производства глинозёма;
•строительство всей необходимой инженерной инфраструктуры.
Костанайская область предлагает участок площадью 800 га с близким доступом к сетям водо-, газо- и электроснабжения, а также к железной и автомобильной дороге. Дополнительно рассматривается возможность создания специальной экономической зоны с налоговыми и административными преференциями.
«Реализация проекта по производству алюминия в Костанайской области — это стратегически важный шаг. У нас есть всё необходимое: природные ресурсы, инфраструктура, логистика и поддержка на всех уровнях. Мы готовы обеспечить условия для размещения всего производственного комплекса и оказать необходимую поддержку инвесторам», — отметил Кумар Аксакалов.
Проект соответствует ключевым задачам поставленным Главой государства по формированию диверсифицированной, технологичной и экологически ориентированной экономики. Его реализация даст мощный импульс развитию промышленного сектора Костанайской области и всего северного региона страны.
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