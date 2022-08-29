Пропали воспитанницы Центра поддержки детей-полиция

Информация о пропаже детей – двух девочек 13 и 14 лет поступила в дежурную часть Житикаринского отдела полиции 28 августа в 11.30.
Для поиска детей были ориентированы все наряды полиции.
Около восьми часов вечера дети были найдены в старой части города.
Девочки возвращены в центр поддержки детей, который находятся в трудной жизненной ситуации.
В это же день при патрулировании к сотруднику полиции обратилась женщина, которая рассказала о том, что ее 5-летний сын потерялся, когда играл во дворе дома.
Данная информация немедленно была передана в дежурную часть и на поиски ребенка были ориентированы все наряды полиции.
Ребенок был найден в течении 20 минут.
В праздничные дни в городе Житикара сотрудники полиции несли службу в режиме усиленного варианта. Плотность нарядов была увеличена.
Стражи порядка обращаются к родителям не оставлять детей без присмотра, и всегда находиться рядом.
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