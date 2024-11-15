Проводка не выдерживает: ДЧС предупредил жителей Костанайской области





С начала отопительного сезона, который стартовал 1 октября, в Костанайской области произошло шесть пожаров. Погибших и пострадавших нет. Случаев гибели и травмирования от отравления угарным газом также не зарегистрировано.

Об этом сообщил начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС Костанайской области Даурен Саринов. По его словам, одним из приоритетных направлений работы ведомства остаётся предупреждение пожаров в жилом секторе.

На учёт взяли более пяти тысяч семей

При подготовке к отопительному периоду акиматы городов и районов сформировали списки социально уязвимых жителей. Сотрудники ДЧС и других государственных органов обошли указанные адреса.

В результате на учёт взяли более пяти тысяч семей. Среди них — свыше двух тысяч многодетных семей, более тысячи семей пенсионеров, более семисот малообеспеченных. Также в списки вошли около тысячи маломобильных граждан и около двухсот детей-сирот.

«Департаментом совместно с местными исполнительными органами, представителями волонтерских организаций с начала месячника пожарной безопасности в 763 домах социально уязвимых слоев населения произведена очистка дымоходов от сажи. В целях обеспечения пожарной безопасности акиматом области приобретено 1 234 датчика угарного газа», — рассказал Даурен Саринов.

Большинство датчиков уже установили. Монтаж оставшихся примерно шестидесяти устройств планируют завершить в ближайшее время.

Жителей просят не перегружать электросети

Помимо состояния печей и отопительных приборов, специалисты рекомендуют проверить электропроводку. Как пояснил Саринов, старая проводка может не выдерживать нагрузки от современной мощной техники. Это приводит к повреждению изоляции и короткому замыканию.

Сотрудники ДЧС призывают жителей не перегружать электросети, следить за исправностью отопительного оборудования и соблюдать правила его эксплуатации.

В газифицированных населённых пунктах необходимо учитывать также риск отравления природным газом. Неисправность или неправильное использование отопительных приборов может привести и к образованию угарного газа.

В ведомстве подчёркивают: безопасность в отопительный период зависит от своевременных мер, принятых каждым домовладельцем.

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