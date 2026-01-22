Сотрудники линейного управления полиции на станции Астана оперативно помогли пассажирке вернуть утерянные личные вещи и денежные средства. Об этом сообщает пресс-службы департамента полиции на транспорте.

Инцидент произошёл 19 января 2026 года. Жительница Костаная следовала пассажирским поездом сообщением «Костанай — Алматы». По прибытии на станцию Астана женщина вышла из вагона и спустя некоторое время обнаружила, что по невнимательности оставила в поезде сумку с личными документами, заграничным паспортом, туристическими путёвками в Таиланд, а также денежными средствами в размере 1700 долларов США. К этому моменту поезд уже продолжил движение, при этом в тот же вечер пассажирке предстоял вылет за границу.

Женщина обратилась за помощью к сотрудникам полиции. Линейным управлением полиции на станции Астана были незамедлительно организованы оперативно-розыскные мероприятия. В результате сумку обнаружили патрульные полицейские Айбек Аманжолов и Шерхан Нұрмаш, которые несли службу в сопровождении данного пассажирского поезда.

Все находившиеся в сумке документы и денежные средства были возвращены законной владелице в полном объёме. Пассажирка выразила благодарность сотрудникам транспортной полиции за профессионализм, внимательное отношение и оперативную помощь в сложной ситуации.

В Департамент полиции на транспорте напомнили, что на объектах авиационного и железнодорожного транспорта ежедневно фиксируется большое скопление людей. В целях предотвращения утрат и возможных правонарушений пассажирам рекомендуется внимательно следить за личными и ценными вещами, не оставлять их без присмотра и при возникновении нештатных ситуаций своевременно обращаться за помощью к сотрудникам полиции.

