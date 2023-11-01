Рабочий погиб на территории ССГПО

Происшествие случилось территории АО «ССГПО». Информацию об этом подтвердили в пресс-службе предприятия.

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Мы запросили комментарий в пресс-службе АО «ССГПО».

«На территории ССГПО при выполнении работ по демонтажу железобетонного перекрытия произошел несчастный случай с работником подрядной организации. Коллектив и руководство АО «ССГПО» выражают соболезнование семье погибшего. По факту случившегося проводится расследование», — говорится в сообщении.

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