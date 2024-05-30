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Работа на лето. 2000 костанайских подростков захотели заработать на каникулах

Фотография для новостиРабота на лето. 2000 костанайских подростков изъявили желание заработать на каникулах

alau.kz

Как оказалось, костанайские подростки стремятся к самостоятельности и финансовой независимости, именно поэтому начинают работать уже с 14 лет. Однако, не всем им везет. Кто-то может остаться обманутым недобросовестным работодателем или вовсе стать соучастником мошеннических схем. В этом году около 2000 подростков изъявили желание работать.

Бекарысу Едресову в этом году исполнилось 17 лет и совсем скоро он окончит школу. Однако, с 15 лет молодой человек уже успел освоить несколько профессий. Он уже работал официантом, барменом, подрабатывал в ресторанах. Все это он делал, конечно же, с разрешения родителей.

«В моем окружении много знакомых, кто начал рано работать. Обычно подростки подрабатывают в парке или где-ни будь на празднике в кафе. Эти знакомые меня и позвали работать когда мне было 15. Я принес с собой письменное разрешение родителей. Работодатели обычно не очень хотят брать подростков работать, но мне повезло», — поделился Бекарыс Едресов.

Парень считает, что стоит начинать работать с раннего возраста. По его мнению, именно так ребенок становится самостоятельнее. Гуляя по городу можно заметить большое количество несовершеннолетних при деле. Кто-то продает мороженое или участвует в озеленении города. Однако, не всем попадаются добросовестные работодатели.

«В период летних каникул дети очень хотят работать, ищут себе работу через разные социальные сети, через объявления, и сейчас самая главная задача перед нами стоит, чтобы данные дети при поиске работы не стали соучастниками мошеннических схем, то есть например не стали дропперами, и не стали закладчиками», — говорит старший инспектор отдела ювенальной полиции отдела МПС УП Костаная Олеся Бабич.

Этим летом будет реализована оздоровительная кампания, в которой хотят задействовать более 30 тысячи костанайских школьников всех возрастов. Пришкольные и загородные лагеря, площадки, кружки, секции и многое другое. Помимо этого, подростков хотят привлечь и к труду.

«В летний период трудовым воспитанием будет охвачено более 2000 несовершеннолетних. Это в возрасте 16-18 лет. В том числе где-то 1500 будут задействованы в семейных бизнесах, семейных предприятиях. 170 по договоренности и 150 подали заявку устраиваться на работу через центр занятости», — рассказала руководитель отдела воспитательной работы отдела образования Костаная Марина Донскова.

В отделе образования отметили, что они следят за занятостью детей в летнее время. Особое внимание обращают на соблюдение прав детей со стороны работадателей. Так как по закону, несовершеннолетние от 14 до 16 могут работать не более 24 часов в неделю, а подростки от 16 до 18 не более 36 часов.

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