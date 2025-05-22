В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана 21 мая 2025 года подробнее рассказали о мерах по организации занятости школьников и студентов в период летних каникул, сообщает Zakon.kz.

С 20 мая на единой цифровой платформе занятости «Электронная биржа труда» (ЭБТ, enbek.kz) действует специальный раздел «Мои летние каникулы», предназначенный для организации временного трудоустройства подростков.

Раздел «Мои летние каникулы» создает прозрачную и безопасную экосистему временной занятости, объединяя подростков, их родителей и работодателей на единой цифровой платформе для развития трудовых навыков молодого поколения.

Раздел «Мои летние каникулы» ориентирован на учащихся в возрасте от 14 до 18 лет:

Подростки от 16 до 18 лет могут самостоятельно зарегистрироваться на портале enbek.kz, создать личный кабинет, разместить резюме и откликаться на вакансии.

Для учащихся в возрасте 14-15 лет регистрация и создание личного кабинета осуществляются их законными представителями – родителями или опекунами.

Как обеспечивается контроль со стороны взрослых?

При публикации резюме и заключении трудового договора несовершеннолетним, его родителям или опекунам направляются автоматические уведомления через портал, что обеспечивает прозрачность и контроль со стороны взрослых.

Раннее приобщение к труду дает возможность получить первый опыт с 14 лет.

Навыки работы с цифровыми сервисами трудоустройства – создание резюме, онлайн-отклики, деловая переписка.

Профориентация – проба разных сфер деятельности перед выбором профессии.

Безопасность – проверенные работодатели и контроль через государственный портал.

Формирование трудовой дисциплины – ответственность, пунктуальность, командная работа.

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