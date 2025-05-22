В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана 21 мая 2025 года подробнее рассказали о мерах по организации занятости школьников и студентов в период летних каникул, сообщает Zakon.kz.
С 20 мая на единой цифровой платформе занятости «Электронная биржа труда» (ЭБТ, enbek.kz) действует специальный раздел «Мои летние каникулы», предназначенный для организации временного трудоустройства подростков.
Раздел «Мои летние каникулы» создает прозрачную и безопасную экосистему временной занятости, объединяя подростков, их родителей и работодателей на единой цифровой платформе для развития трудовых навыков молодого поколения.
Раздел «Мои летние каникулы» ориентирован на учащихся в возрасте от 14 до 18 лет:
Подростки от 16 до 18 лет могут самостоятельно зарегистрироваться на портале enbek.kz, создать личный кабинет, разместить резюме и откликаться на вакансии.
Для учащихся в возрасте 14-15 лет регистрация и создание личного кабинета осуществляются их законными представителями – родителями или опекунами.
Как обеспечивается контроль со стороны взрослых?
При публикации резюме и заключении трудового договора несовершеннолетним, его родителям или опекунам направляются автоматические уведомления через портал, что обеспечивает прозрачность и контроль со стороны взрослых.
Раннее приобщение к труду дает возможность получить первый опыт с 14 лет.
Навыки работы с цифровыми сервисами трудоустройства – создание резюме, онлайн-отклики, деловая переписка.
Профориентация – проба разных сфер деятельности перед выбором профессии.
Безопасность – проверенные работодатели и контроль через государственный портал.
Формирование трудовой дисциплины – ответственность, пунктуальность, командная работа.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.