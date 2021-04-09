Рамадан-2021: Расписание поста и намаза в городах и регионах Казахстана

В этом году священный месяц Рамадан начнется 13 апреля и продлится 30 дней. Завершится ораза 12 мая, пишет zakon.kz

Ночь Предопределения — Лейлат аль-Кадр ожидается в ночь с 8 на 9 мая.

Ораза Айт начнется 13 мая.

Фитр-садака в этом году установлена в размере 420 тенге.

В течение месяца Рамадан будет проводиться прямая трансляция проповеди «Рамадан – великий месяц», а также ежедневные онлайн-беседы с известными людьми в соцсетях на тему «Рамадан – султан двенадцати месяцев», еженедельный марафон «Благословенный Рамадан».

Проекты, посвященные Рамадану, будут транслироваться в прямом эфире на канале «Халык арна».

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.