Редкие книги об истории Костанайской области представили на библиотечной выставке

В Костанайской областной библиотеке имени Толстого открылась уникальная экспозиция. На ней представлены редкие книги об истории края. Некоторые экземпляры были выпущены еще в конце 19 века. По ним можно детально проследить, как развивался Костанайская область в те далекие годы, передает alau.kz

Эти книги настоящая редкость. Даже просто держать их в руках становится чем-то уникальным. Многие из этих экземпляров единственные в своем роде. Они рассказывают об истории нашего края те детали, которые с трудом можно отыскать в обычных учебниках истории.

«Самая старая книга датирована 1897 годом. Это «Переселенцы-арендаторы Тургайской области» Александра Кауфмана. Здесь подробно исследуется хозяйственный быт переселенцев, особенности взаимоотношений между переселенцами и казахами. Подробно описана история возникновения каждого поселка и причины возникновения того или иного этнонима»,- пояснила Гульшара Умургалиева, заведующая музеем редкой книги Костанайской областной библиотеки имени Л. Н. Толстого.

Такие книги настоящая ценность для сотрудников библиотеки. Часть из них пришлось закупать самостоятельно в букинистических магазинах. Другие принесли в подарок неравнодушные костанайцы. В итоге для выставки собралось около 30 редких книг, которые рассказывают об истории края, начиная с конца 19 века и вплоть до наших дней. Некоторые экземпляры для посетителей представят впервые. Среди них труд посвященный юбиляру этого года Ибраю Алтынсарину.

«У нас на выставке представлена редкая книга известного педагога, заслуженного учителя КазССР Ситдыкова «Педагогические идеи и просветительская деятельность Ибрая Алтынсарина». Нужно сказать, что Ситдыков одним из первых обратил внимание на педагогическую деятельность Ибрая Алтынсарина и начал исследовать его просветительскую деятельность»,- рассказала Гульшара Умургалиева.

По книгам можно проследить то, каким был уклад людей конца 19 века, какой становилась борьба в эпоху революции и на какие подвиги шли наши земляки во время Великой Отечественной Войны. Любителям истории все эти материалы, безусловно, покажутся интересными. К тому же книги, несмотря на их редкость и хрупкость можно будет прочесть здесь же в зале библиотеки.

«На дом мы, конечно, не выдаем, но позаниматься здесь, изучить, ознакомиться с этими материалами смогут»,- добавила заведующая музеем.

Выставка в областной библиотеке имени Толстого обещает быть длительной. Она продлится весь год. Тем же, кто предпочитает воздержаться от посещения публичных мест, открыта возможность увидеть материалы выставки на сайте библиотеки.

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