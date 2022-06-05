Референдум по поправкам в Конституцию признан состоявшимся

Член Центральной комиссии референдума Анастасия Щегорцова на брифинге заявила, что по результатам явки на участки референдум признан состоявшимся – к этому часу в стране проголосовало более 6,2 млн избирателей, передает zakon.kz.
Согласно данным, представленным в Центральную комиссию референдума из территориальных комиссий областей, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 14:00 по времени столицы в стране бюллетени для голосования получили 53,43% от общего числа граждан.
Член Центральной комиссии референдума Анастасия Щегорцова
Всего, добавила она, по стране проголосовали 6,2 млн избирателей, включенных в списки.
Согласно закону, референдум считается состоявшимся, если в голосовании примут участие более половины граждан, имеющих право принимать участие в референдуме. Таким образом, по данным территориальных комиссий референдума, установленный порог явки достигнут.
Анастасия Щегорцова
По регионам предварительная явка выглядит следующим образом:
- Акмолинская область – 56,89%,
- Актюбинская – 45,64%,
- Алматинская – 58,07%,
- Атырауская – 50,68%,
- Западно-Казахстанская – 53,58%,
- Жамбылская – 63,46%,
- Карагандинская – 61,08%,
- Костанайская – 62,47%,
- Кызылординская – 65,30%,
- Мангистауская –43,36%,
- Павлодарская – 57,79%,
- Северо-Казахстанская – 62,41%,
- Туркестанская – 53,63%,
- Восточно-Казахстанская – 64,21%,
- Нур-Султан – 41,13%,
- Алматы – 23,60%,
- Шымкент – 59,32%.
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