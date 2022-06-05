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Референдум по поправкам в Конституцию признан состоявшимся

Член Центральной комиссии референдума Анастасия Щегорцова на брифинге заявила, что по результатам явки на участки референдум признан состоявшимся – к этому часу в стране проголосовало более 6,2 млн избирателей, передает zakon.kz.

Согласно данным, представленным в Центральную комиссию референдума из территориальных комиссий областей, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 14:00 по времени столицы в стране бюллетени для голосования получили 53,43% от общего числа граждан.
Член Центральной комиссии референдума Анастасия Щегорцова
Всего, добавила она, по стране проголосовали 6,2 млн избирателей, включенных в списки.

Согласно закону, референдум считается состоявшимся, если в голосовании примут участие более половины граждан, имеющих право принимать участие в референдуме. Таким образом, по данным территориальных комиссий референдума, установленный порог явки достигнут.
Анастасия Щегорцова
По регионам предварительная явка выглядит следующим образом:

  • Акмолинская область – 56,89%,
  • Актюбинская – 45,64%,
  • Алматинская – 58,07%,
  • Атырауская – 50,68%,
  • Западно-Казахстанская – 53,58%,
  • Жамбылская – 63,46%,
  • Карагандинская – 61,08%,
  • Костанайская – 62,47%,
  • Кызылординская – 65,30%,
  • Мангистауская –43,36%,
  • Павлодарская – 57,79%,
  • Северо-Казахстанская – 62,41%,
  • Туркестанская – 53,63%,
  • Восточно-Казахстанская – 64,21%,
  • Нур-Султан – 41,13%,
  • Алматы – 23,60%,
  • Шымкент – 59,32%.
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