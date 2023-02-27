Реновация в Казахстане: в стране снесут 1 500 ветхих домов

Устаревание жилищного фонда — процесс естественный и необратимый. Сегодня выходить из строя начинают дома, возведенные во второй половине прошлого столетия. В эти годы активно строились так называемые типовые многоэтажки в народе известные как «хрущевки».

В массовый тираж такие жилые комплексы вышли в 60-е годы. Их типовые проекты применялись вплоть до середины 80-х годов. Средний срок эксплуатации этих строений — 50 лет.