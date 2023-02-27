Реновация в Казахстане: в стране снесут 1 500 ветхих домов

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Устаревание жилищного фонда — процесс естественный и необратимый. Сегодня выходить из строя начинают дома, возведенные во второй половине прошлого столетия. В эти годы активно строились так называемые типовые многоэтажки в народе известные как «хрущевки».
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В массовый тираж такие жилые комплексы вышли в 60-е годы. Их типовые проекты применялись вплоть до середины 80-х годов. Средний срок эксплуатации этих строений — 50 лет.
Безусловно, состояние домов зависит от качества их обслуживания — своевременности ремонтных работ как коммунальных сетей, так и самих объектов кондоминиумов. Некоторые жилые объекты советского наследия могут дать фору современному «новострою». Но очевидно, что вопрос требует быстрого решения, так как несет проблемы для собственников старого жилья. О том, как с этим обстоят дела в Казахстане — в материале ИА El.kz.
Статистика ветхого жилья
По информации Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, в стране в настоящее время, насчитывается 3 024 ветхих дома, то есть пока еще только кандидатов на выбывание. Если анализировать разбивку по регионам, то наибольшее количество ветхого жилья концентрируется в Алматы, на который приходится почти половина от общего числа — 1206. Далее следуют Западно-Казахстанская область — 393, Улытау — 380, Актюбинская область — 319, Абай — 230, Северо-Казахстанская область — 142, Мангистауская область — 132, Павлодарская область — 68, Шымкент — 59, Карагандинская область — 40, Алматинская — 24, Жамбылская — 5. Примечательно, что в ВКО, Акмолинской, Кызылординской Атырауской областях указывается нулевой показатель.
Аварийными, то есть уже не пригодными для проживания, в стране признаны 752 дома. В Астане такой «диагноз» имеют 208 домов, в Атырауской области — 119 домов, в Западно-Казахстанской области — 61, в Шымкенте — 48, Улытау — 47, в Восточно-Казахстанской области — 42, Жетісу — 41, Кызылординской области — 38, в Актюбинской — 36, в Карагандинской — 30, в Северо-Казахстанской — 27, в Абай — 25, в Акмолинской области — 11, в Туркестанской области — 10, в Костанайской области — 5, в Алматинской области — 3, в Павлодарской области — 1. Нет данных по аварийному жилью в Алматы, Жамбылской и Мангистауской областях.
Планы на обновление
Согласно планам правительства, до 2029 года в республике должны снести 1500 домов. Таким образом будут решены квартирные вопросы 40 тысяч собственников. В основной своей массе дома, попавшие в список подлежащих ликвидации, представляют «возрастные» МЖК. Сносить их будут по программе реновации, которая предусматривает комплексную реконструкцию «старых» кварталов городов путем сноса.
При этом в прошлому году в республике было снесено 114 МЖД подлежащих реновации. Таким образом, получается, что план на 2022 год перевыполнен. На текущий год запланирован снос 120 строений, в которых проживает более 3 тысяч граждан. Объем финансирования на 2023 год еще не определен. Суммы станут известны после утверждения регионами Дорожной карты на текущий год.
Добавим, что жильцы домов, попавших под снос в рамках программы, переселяются в порядке реквизиции жилья и земельного участка. Другими словами, — на условии возмещения владельцам жилых квадратов и земель через выплату компенсаций или предоставление равнозначных квадратов. Площади могут выдаваться как из переселенческого фонда, так и за счет построенных новых домов. Здесь следует подчеркнуть, что вопрос реновации всегда сопряжен с рисками нарушения имущественных прав собственников. В этой связи при оценке состояния того или иного дома и принятии решения по включению многоэтажки в реновацию учитывается мнение жильцов. Также зачастую горожане поднимают вопрос исторической ценности ветхих домов, которые могут стать образцами архитектуры XX века. В этом вопросе требуется объективная оценка.
Треть жилья нуждается в ремонте
Важно также и поддерживать эксплуатационные характеристики основого жилищного фонда, чтобы продлить век жилых комплексов. Как сообщили в Комитете по делам строительства, на сегодня в Казахстане насчитывается свыше 54,7 тысяч многоквартирных жилых домом, треть из которых — 17 044 или 31,1% — требует проведения капитального ремонта.
Эта работа проводится в рамках третьего направления «Управляемая урбанизация и единая жилищная политика», вошедшее в поручение озвученное в Послании Главы государства от 2 сентября 2019 года «Конструктивный общественный диалог — основа стабильности и процветания Казахстана». На ее осуществление предусматривается выделение 30 млрд тенге в виде бюджетных кредитов на модернизацию и ремонт жилищного фонда.
В рамках бюджетной программы в 2020 году местным исполнительным органам выделен из республиканской казны бюджетный кредит в размере 8,6 млрд тенге. На эти средства отремонтированы 249 МЖД в восьми регионах: в Жамбылской области — 80 домов, в Кызылординской — 34 дома, в Западно-Казахстанской — 29 домов, в Павлодарской — 8 домов, в Актюбинской — 1 дом, в Костанайской — 2 дома. В Астане починили 19 домов, в Шымкенте — 76 домов за счет.
В 2021 году был утвержден бюджет на сумму 9,9 млрд тенге. Эта сумма позволила провести капитальный ремонт в 247 МЖД: в Жамбылской области — 57 домов, в Кызылординской — 11 домов, в Западно-Казахстанской — 30 домов, в Актюбинской — 28 домов, в Атырауской — 11 домов, в Мангистауской — 5 домов, в Северо-Казахстанской — 5 домов, в Туркестанской — 100 домов областей.
В 2022 году общий объем затрат на капитальный ремонт в стране составил почти 11 млрд тенге. В минувшем году его провели в 215 МЖД одиннадцати регионов: в Жамбылской области — 50 домов, в Кызылординской — 15 домов, в Западно-Казахстанской — 9 домов, в Павлодарской — 1 дом, в Актюбинской — 25 домов, в Атырауской — 25 домов, в Мангистауской — 22 дома, в Северо-Казахстанской — 16 домов, в Туркестанской — 45 домов, в Жетысуской — 2 дома, в Карагандинской — 5 домов.
Окончательные размеры финансирования на эти же цели на текущий год пока неизвестны.
«При формировании бюджета на 2023 год поданы заявки и предварительно одобрены Министерством финансов только двум регионам на 73 МЖД на сумму 2,4 млрд тенге — Туркестанская — 55 МЖД, Кызылординская — 18 МЖД», — сообщили в профильном комитете.