USD 447.73
EUR 473.88
RUB 5.93
  1. Home
  2. Новости
  3. Реновация в Казахстане: в стране снесут 1 500 ветхих домов

Реновация в Казахстане: в стране снесут 1 500 ветхих домов

Фото из открытых источников

Устаревание жилищного фонда — процесс естественный и необратимый. Сегодня выходить из строя начинают дома, возведенные во второй половине прошлого столетия. В эти годы активно строились так называемые типовые многоэтажки в народе известные как «хрущевки».

В массовый тираж такие жилые комплексы вышли в 60-е годы. Их типовые проекты применялись вплоть до середины 80-х годов. Средний срок эксплуатации этих строений — 50 лет.

Безусловно, состояние домов зависит от качества их обслуживания — своевременности ремонтных работ как коммунальных сетей, так и самих объектов кондоминиумов. Некоторые жилые объекты советского наследия могут дать фору современному «новострою». Но очевидно, что вопрос требует быстрого решения, так как несет проблемы для собственников старого жилья. О том, как с этим обстоят дела в Казахстане — в материале ИА El.kz.

Статистика ветхого жилья

По информации Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, в стране в настоящее время, насчитывается 3 024 ветхих дома, то есть пока еще только кандидатов на выбывание. Если анализировать разбивку по регионам, то наибольшее количество ветхого жилья концентрируется в Алматы, на который приходится почти половина от общего числа — 1206. Далее следуют Западно-Казахстанская область — 393, Улытау — 380, Актюбинская область — 319, Абай — 230, Северо-Казахстанская область — 142, Мангистауская область — 132, Павлодарская область — 68, Шымкент — 59, Карагандинская область — 40, Алматинская — 24, Жамбылская — 5. Примечательно, что в ВКО, Акмолинской, Кызылординской Атырауской областях указывается нулевой показатель.

Аварийными, то есть уже не пригодными для проживания, в стране признаны 752 дома. В Астане такой «диагноз» имеют 208 домов, в Атырауской области — 119 домов, в Западно-Казахстанской области — 61, в Шымкенте — 48, Улытау — 47, в Восточно-Казахстанской области — 42, Жетісу — 41, Кызылординской области — 38, в Актюбинской — 36, в Карагандинской — 30, в Северо-Казахстанской — 27, в Абай — 25, в Акмолинской области — 11, в Туркестанской области — 10, в Костанайской области — 5, в Алматинской области — 3, в Павлодарской области — 1. Нет данных по аварийному жилью в Алматы, Жамбылской и Мангистауской областях.

Планы на обновление

Согласно планам правительства, до 2029 года в республике должны снести 1500 домов. Таким образом будут решены квартирные вопросы 40 тысяч собственников. В основной своей массе дома, попавшие в список подлежащих ликвидации, представляют «возрастные» МЖК. Сносить их будут по программе реновации, которая предусматривает комплексную реконструкцию «старых» кварталов городов путем сноса.

«Финансирование проектов реновации жилищного фонда осуществляется за счет местного бюджета и иных источников: привлечение частных инвестиций, в том числе через механизмы ГЧП, займы БВУ, привлечение средств субъектов квазигосударственного сектора. С принятием программы реновации, местные исполнительные органы обязаны провести работу по сносу аварийных (ветхих) домов. В соответствии с пунктом 237 дорожной карты определен перечень из 251 многоквартирных жилых домов, подлежащих сносу в рамках программы реновации по регионам в период с 2022 по 2025 годы: в 2022 году 10% или 25 домов; в 2023 году 20% или 50 домов; в 2024 году 30% или 75 домов; в 2025 году 40% или 101 дом подлежат реновации», — сообщили в Комитете по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

При этом в прошлому году в республике было снесено 114 МЖД подлежащих реновации. Таким образом, получается, что план на 2022 год перевыполнен. На текущий год запланирован снос 120 строений, в которых проживает более 3 тысяч граждан. Объем финансирования на 2023 год еще не определен. Суммы станут известны после утверждения регионами Дорожной карты на текущий год.

Добавим, что жильцы домов, попавших под снос в рамках программы, переселяются в порядке реквизиции жилья и земельного участка. Другими словами, — на условии возмещения владельцам жилых квадратов и земель через выплату компенсаций или предоставление равнозначных квадратов. Площади могут выдаваться как из переселенческого фонда, так и за счет построенных новых домов. Здесь следует подчеркнуть, что вопрос реновации всегда сопряжен с рисками нарушения имущественных прав собственников. В этой связи при оценке состояния того или иного дома и принятии решения по включению многоэтажки в реновацию учитывается мнение жильцов. Также зачастую горожане поднимают вопрос исторической ценности ветхих домов, которые могут стать образцами архитектуры XX века. В этом вопросе требуется объективная оценка.

Треть жилья нуждается в ремонте

Важно также и поддерживать эксплуатационные характеристики основого жилищного фонда, чтобы продлить век жилых комплексов. Как сообщили в Комитете по делам строительства, на сегодня в Казахстане насчитывается свыше 54,7 тысяч многоквартирных жилых домом, треть из которых — 17 044 или 31,1% — требует проведения капитального ремонта.

Эта работа проводится в рамках третьего направления «Управляемая урбанизация и единая жилищная политика», вошедшее в поручение озвученное в Послании Главы государства от 2 сентября 2019 года «Конструктивный общественный диалог — основа стабильности и процветания Казахстана». На ее осуществление предусматривается выделение 30 млрд тенге в виде бюджетных кредитов на модернизацию и ремонт жилищного фонда.

«Из республиканского бюджета, областных бюджетов, бюджетов городов республиканского значения, столицы на проведение капитального ремонта общего имущества объектов кондоминиумов проводится кредитование по ставке 0,1% на 7 лет», — уточнили в КДС ЖКХ.

В рамках бюджетной программы в 2020 году местным исполнительным органам выделен из республиканской казны бюджетный кредит в размере 8,6 млрд тенге. На эти средства отремонтированы 249 МЖД в восьми регионах: в Жамбылской области — 80 домов, в Кызылординской — 34 дома, в Западно-Казахстанской — 29 домов, в Павлодарской — 8 домов, в Актюбинской — 1 дом, в Костанайской — 2 дома. В Астане починили 19 домов, в Шымкенте — 76 домов за счет.

В 2021 году был утвержден бюджет на сумму 9,9 млрд тенге. Эта сумма позволила провести капитальный ремонт в 247 МЖД: в Жамбылской области — 57 домов, в Кызылординской — 11 домов, в Западно-Казахстанской — 30 домов, в Актюбинской — 28 домов, в Атырауской — 11 домов, в Мангистауской — 5 домов, в Северо-Казахстанской — 5 домов, в Туркестанской — 100 домов областей.

В 2022 году общий объем затрат на капитальный ремонт в стране составил почти 11 млрд тенге. В минувшем году его провели в 215 МЖД одиннадцати регионов: в Жамбылской области — 50 домов, в Кызылординской — 15 домов, в Западно-Казахстанской — 9 домов, в Павлодарской — 1 дом, в Актюбинской — 25 домов, в Атырауской — 25 домов, в Мангистауской — 22 дома, в Северо-Казахстанской — 16 домов, в Туркестанской — 45 домов, в Жетысуской — 2 дома, в Карагандинской — 5 домов.

Окончательные размеры финансирования на эти же цели на текущий год пока неизвестны.

«При формировании бюджета на 2023 год поданы заявки и предварительно одобрены Министерством финансов только двум регионам на 73 МЖД на сумму 2,4 млрд тенге — Туркестанская — 55 МЖД, Кызылординская — 18 МЖД», — сообщили в профильном комитете.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Глава Нацбанка дал советы казахстанцам с кредитами
Следующая новость

Начинаются отключения электроэнергии в Костанае