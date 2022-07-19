Рестораторы Казахстана просят сахар у Минсельхоза

Высокая закупочная цена на сахар не позволяет им нормально работать. Невозможно делать сезонные заготовки овощей и фруктов, также страдает и обычное меню, сообщает zakon.kz.

В ассоциации рестораторов говорят, что общепит до сих пор пытается вернуться к уровню рентабельности доковидного 2019 года. Сейчас нормально работать не дает сахар. Его либо нет, либо он продается по баснословным ценам, сообщает КТК.

Решиться и повысить средний чек в кафе тоже не выход: так можно окончательно растерять всех клиентов.

«Выкручиваются как-то, как-то выкручиваются, где-то достают сахар в любом случае. Но вы же понимаете, уже цена не такая, как прежде была. Естественно, цена намного дороже. Сахар, который стоит от 750 до 800 тенге за килограмм, – это не есть нормально», — говорит руководитель ассоциации «Клуб рестораторов РК» Гульнара Катибаева.

Крупные рестораны эти проблемы, скорее всего, переживут. А вот кофейни и кондитерские страдают сильнее. В среднем такие заведения используют около 150 килограммов сахара в неделю. Две местные сети уже на грани закрытия. Впрочем, и другим кафе несладко.

«Сахар, в принципе, на любой кухне в HoReCe – да, это кафе, ресторан – используется абсолютно везде. Начиная с самого первого ингредиента на дастархане – хлеба. Потому что даже воздействие дрожжей не будет задействовано, если туда не добавить сахар. Сахар добавляется во многие заправки, в соусы, иногда даже в маринады к мясу», — говорит шеф-повар международного класса Александр Смехнов.

В Минсельхозе заявили, что в стране повышенный спрос сейчас только на сахар из стабфонда, так как он дешевле. Поэтому и продают его в ограниченном количестве, чтобы избежать спекуляций перекупщиков.

В ведомстве уверили, что производство сахара на отечественных заводах идет бесперебойно. По данным областных акиматов, в республике запасено более 26 тыс. тонн.

«Сейчас сахар свободно продается по рыночным ценам во всех торговых точках и на рынках. В июне производство сахара из тростникового сахара-сырца составило около 38 тыс. тонн, в июле планируется 37 тыс. тонн. Выделен квотный ввоз сахара и тростникового сырья в объеме 350 тыс. тонн. Также осуществлен мониторинг обеспечения регионов сахаром», — сообщил пресс-секретарь МСХ РК Дамир Егизбаев.

Рестораторы попросили чиновников из Минсельхоза выделить им сахар. Он нужен им только для производственных целей, подчеркивают предприниматели.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.