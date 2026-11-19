Президент Касым-Жомарт Токаев призвал учитывать риск засух и других погодных аномалий при развитии сельского хозяйства и управлении водными ресурсами Казахстана. Об этом глава государства заявил на III Форуме работников сельского хозяйства в Астане.

Токаев отметил, что, по оценкам некоторых экспертов, 2027 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений. По словам президента, засухи, пожары и наводнения могут привести к перебоям в мировых поставках продовольствия.

«Все эти риски мы обязаны учитывать в развитии сельского хозяйства и управлении водными ресурсами, мы только подходим к решению этого вопроса, и, мне кажется, подходим медленными темпами».

Глава государства предложил профильному министерству совместно с международной организацией по продовольственной безопасности, работающей в рамках Организации исламского сотрудничества, разработать рекомендации для Казахстана и стран-партнёров. Штаб-квартира организации находится в Астане.