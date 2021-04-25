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Русский драмтеатр предложил свое видение акции «Бессмертный полк»

Артисты русского драматического театра, кажется, нашли выход в том, как совместить следование эпид.нормам и желание отдать дань уважения погибшим солдатам. Они предложили провести традиционное шествие в новом формате, передает alau.kz

Еще одно 9 мая может пройти без традиционного шествия «Бессмертного полка». Но карантинные ограничения вовсе не повод забыть о чествовании памяти погибших солдат. В русском драматическом театре решили, что смогут воссоздать «бессмертный полк», но сделают это совсем по-другому. Администрация и артисты театра просят зрителей приносить с собой на спектакли портреты своих родных, прошедших войну. Они займут пустующие места в зале и во время постановки эти герои незримо будут рядом со своими потомками.

«Нам показалось, что это будет здорово. Все-таки, несмотря на то, что никаких массовых мероприятий нет, мы должны чтить память. Мне кажется, эта идея понравится многим»,- обратилась заведующая литературной частью Областного русского драматического театра Валерия Бородунина.

Воссоздать «Бессмертный полк» хотят на военных спектаклях. Их готовили еще к 75-летнему юбилею Победы. Один из них музыкально-драматическая композиция по мотивам пьесы «Вечно живые». Произведение в свое время стало основой для фильма «Летят журавли», но теперь знакомый многим сюжет обещает удивить зрителей. Все дело в решении костанайского режиссера-постановщика, которое несколько отличается от видения режиссера знаменитого фильма.

«Режиссер фильма решил финал так, что главной героине позволили встречать после войны солдат. Наш режиссер Олег Александрович решает немножко по своему – приглашаем зрителей узнать, как он это решает и как справится главная героиня с проблемой того, что она сама стала предательницей. Все мы совершаем ошибки, и как мы из них выходим»,- поделилась актриса театра Дарья Волк.

Еще одну постановку в русском драм.театре подготовили для детей. И это тоже будет драматический спектакль о войне, вот только расскажут о нем иначе — самое страшное событие для человечества покажут, так как его мог бы увидеть ребенок.

«Мы хотим поговорить с маленькими зрителями и подростками, чтобы они знали, помнили, основная цель этих спектаклей, чтобы помнили наших дедов, наших прадедов, которые совершили великий подвиг»,- рассказал режиссер-постановщик русского драматического театра Олег Бабанов.

Сейчас многие зрительные места в зале заняты портретами великих мировых драматургов. Они заменяют собой указание на социальную дистанцию, которой все еще должны придерживаться театры. Но ближе к празднику Победы их заменят на портреты казахстанских героев времен Великой Отечественной. Артисты надеются, что во время постановок к ним присоединятся и фотографии героев из костанайских семей. Военные спектакли, как и сама акция «Бессмертного полка» в театре будет длиться с 28 апреля по 8 мая. За это время актеры будут играть на сцене по 3-4 спектакля ежедневно, чтобы даже во время пандемии прикоснуться к искусству и поучаствовать в акции «Бессмертный полк» могли как можно больше людей.

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