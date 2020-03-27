С 1 апреля подать заявление на назначение АСП можно будет только онлайн

С апреля подать заявление на назначение адресной социальной помощи можно будет только в электронном формате. Участковые комиссии все также будут проверять семьи, для подтверждения их низких доходов, правда делать это будут дистанционно, передает alau.kz

Сегодня в костанайском центре занятости как никогда пусто. Все потому, что многие услуги из-за режима ЧП в Казахстане переведены в проактивный формат. К примеру, теперь те, кто находятся в поиске работы, регистрируются в центре занятости через портал egov. А получают направление на собеседование и сообщают о результатах его прохождении по телефону. Что касается адресной социальной помощи, то уже с 1 апреля подать заявление на назначение выплат можно будет только онлайн, для этого обязательно нужно иметь ЭЦП, которую теперь также можно получить онлайн.

«Буквально вчера я просматривала, появилась новая услуга — получение ЭЦП удаленно. То есть тоже если есть телефон, если есть камера они могут зайти либо в мобильное приложение, либо просто через интернет на сайт egov и получить эту электронную цифровую подпись», — рассказала руководитель центра занятости акимата г.Костанай Надежда Костенюк.

Но как быть с проверкой новых обращений? Ведь, как известно всех заявителей в течение нескольких дней должны проверять участковые комиссии для подтверждения низких доходов семьи.

«При первичном обращении в назначении АСП, проведение обследования участковой комиссии будет осуществляться дистанционно. То есть выезд именно к этим семьям осуществляться не будет. Мы будем работать через WhatsApp, через телефон, через фотографии, через вебкамеры», — пояснила Надежда Костенюк

Правда, есть исключения. Если после дистанционной проверки у комиссии возникнут вопросы, к некоторым семьям они все-таки будут выезжать. А те, кто впервые хочет подать заявление на получение АСП, но не имеет доступа к интернету, могут лично обратиться в центр занятости. Там получателю помогут электронно оформить заявление.

«Заявление они могут подавать в любой день. Они также могут подавать его и в мае, и в июне, но соответственно выплата будет назначаться только с момента подачи заявления. Если они обращаются к нам в апреле значит, выплаты у них будут за квартал, за три месяца. Если в мае, то за два месяца. А так они могут в любой день подавать заявление», — добавила Надежда Костенюк.

Поскольку с этого года АСП назначается ежеквартально, то тех, кто уже получает адресную социальную помощь, таких у нас в городе 1252 семьи, будут обзванивать сотрудники центра занятости для сверки данных. Если доходы и состав семьи не поменялся, выплаты назначаются автоматически. Для многодетных семей из числа получателей АСП, а таких в Костанае 169, ничего не изменится. Им так же будут доставлять гарантированные социальные пакеты. Это продуктовые наборы ежемесячно и гигиенические раз в квартал. В центре занятости уточнили, что если у костанайцев есть вопросы но новому формату работы, они могут звонить по номерам, которые указаны на экране.

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