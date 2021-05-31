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  3. С 1 июня в автобусах Костная вводится дифтариф для пенсионеров…

С 1 июня в автобусах Костная вводится дифтариф для пенсионеров и школьников

Информация об этом была известна заранее,дифференцированный тариф  должны были ввести еще 1 апреля, но позже было решено отсрочить его на 2 месяца.

Теперь школьники и пенсионеры, чтобы проехать в общественном транспорте по льготной цене должны будут пользоваться только специальными транспортными картами, а при оплате наличными с них будет взиматься 150 тенге.

Напомним, что льготные транспортные карты оформляются в отделениях Казпочты.

На сегодня пенсионерам выдано более 21 тысячи карт и 20 тысяч карт детских.

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