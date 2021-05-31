С 1 июня в автобусах Костная вводится дифтариф для пенсионеров и школьников

Информация об этом была известна заранее,дифференцированный тариф должны были ввести еще 1 апреля, но позже было решено отсрочить его на 2 месяца.
Теперь школьники и пенсионеры, чтобы проехать в общественном транспорте по льготной цене должны будут пользоваться только специальными транспортными картами, а при оплате наличными с них будет взиматься 150 тенге.
Напомним, что льготные транспортные карты оформляются в отделениях Казпочты.
На сегодня пенсионерам выдано более 21 тысячи карт и 20 тысяч карт детских.
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области