В Казахстане принят закон, предусматривающий важные изменения в системе обязательного социального медицинского страхования.
Глава государства поручил повысить ответственность местных исполнительных органов, и теперь за отдельные категории уязвимых слоев населения отчисления в систему медстрахования должны производиться из местного бюджета.
«Теперь местные исполнительные органы будут оплачивать взносы ОСМС за граждан, относящихся к кризисным и экстренным уровням — это D и E, социального благополучия. По нашей области к категории D и E относится более 36 тысяч человек», — говорит и.о.директора НАО «ФСМС» по Костанайской области Сауле Аймухамбетова.
Сейчас в стране системой ОСМС не охвачены более 3 миллионов человек, и ожидается, что благодаря новым мерам, в 2026 году медстрахование смогут получить около 1 миллиона казахстанцев. Ставка для местных исполнительных органов будет составлять 2% от среднемесячной заработной платы за последние 2 года, определенными органами статистики. Кроме того, взносы за официально зарегистрированных безработных тоже будут производиться из средств местных бюджетов.
«Это позволит повысить ответственность акиматов в вопросах занятости населения. Регионы будут иметь стимул к созданию рабочих мест с сокращением бедности и принятию активных мер по повышению занятости населения. В целом в нашей области к безработным относятся порядка 21 тысячи человек», — отметила Сауле Аймухамбетова.
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