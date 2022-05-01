С 5 мая вступают в силу новые правила для пересекающих границу Казахстана

Главный государственный санитарный врач РК подписала постановление об ограничительных мероприятиях в пунктах пропуска через государственную границу Республики Казахстан.

Согласно ему, граждане Казахстана и иностранцы при пересечении государственной границы должны будут предъявить отрицательный ПЦР-тест, если у них нет подтверждения о получении ревакцинации или документа о прохождении полного курса вакцинации (если после получения второго компонента прошло не более шести месяцев).

Справка действительна при выдаче результатов исследования методом ПЦР не ранее 72 часов на момент пересечения государственной границы Республики Казахстан.

Лица, прибывшие с повышенной температурой тела, независимо от наличия справки подлежат изоляции в инфекционном стационаре.

Постановление вступает в силу с 5 мая 2022 года.

Полный текст постановления.

В целях предупреждения ввоза и распространения на всей территории Республики Казахстан коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – COVID-19), в соответствии с пунктом 1 статьи 104 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» ПОСТАНОВЛЯЮ:

Акимам, руководителям управлений здравоохранения (общественного здоровья) областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, центральным государственным органам, Департаменту санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте обеспечить проведение ограничительных мероприятий в отношении лиц, прибывающих из-за рубежа в Республику Казахстан, в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан авиарейсами, на железнодорожном, морском, речном транспорте и автопереходах в соответствии с приложениями 1, 2 и 3 к настоящему постановлению. Министерству индустрии и инфраструктурного развития, руководителям авиакомпаний, железнодорожных администраций и морских компаний обеспечить:

1) посадку на борт воздушного судна, пассажирского вагона железнодорожного состава и морского судна, прибывающих из-за рубежа в Республику Казахстан пассажиров, предоставивших справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР (на казахском, русском или английском языках), с даты выдачи результата которого не прошло 72 часа на момент пересечения Государственной границы Республики Казахстан (далее – Справка).

Не требуется предоставление Справки детям в возрасте до 5 лет при наличии Справки у сопровождающих их лиц; членам правительственных делегаций Республики Казахстан, экипажам авиакомпаний, локомотивных бригад, экипажам морских судов и лицам, связанным с перевозочной деятельностью на железнодорожном и морском транспорте; лицам, получившим ревакцинацию или полный курс вакцинации против COVID-19 в Республике Казахстан, если после получения второго компонента прошло не более 6 месяцев на момент пересечения границы Республики Казахстан, при предоставлении документального подтверждения; лицам, предоставившим паспорт/сертификат/справку о вакцинации против COVID-19, признанных действительными на территории Республики Казахстан согласно постановлению Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан;

2) информирование при приобретении проездных документов о необходимости наличия у пассажира Справки, либо наличия документального подтверждения получения ревакцинации или полного курса вакцинации против COVID-19 в Республике Казахстан, если после получения второго компонента прошло не более 6 месяцев на момент въезда в Республику Казахстан, паспорта/сертификата/справки о вакцинации против COVID-19, признанных действительными на территории Республики Казахстан, согласно постановлению Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан;

3) незамедлительную передачу специалисту санитарно-карантинного пункта в пункте пересечения через Государственную границу Республики Казахстан, совпадающей с таможенной границей Евразийского экономического союза, манифеста и генеральной декларации воздушного и морского судов, списков пассажиров железнодорожного состава; специалисту территориального подразделения Департамента на транспорте в пунктах пересечения через Государственную границу Республики Казахстан с государствами-членами Евразийского экономического союза списки пассажиров железнодорожного состава.

При этом предоставляются списки пассажиров железнодорожного состава (Ф.И.О., место жительства либо предполагаемое место проживания, контактные номера, ИИН) с разбивкой по гражданам Республики Казахстан и общему количеству иностранных граждан, а также количеству пассажиров со Справками и паспортами вакцинации.

Департаменту на транспорте, территориальным департаментам Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан (далее – территориальные департаменты), структурным подразделениям органов государственных доходов обеспечить:

1) проведение санитарно-карантинного контроля лиц, прибывающих из-за рубежа в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан;

2) инструктаж сотрудников пунктов пропуска через Государственную границу Республики Казахстан по вопросам профилактики COVID-19;

3) направление в территориальные департаменты информации по пассажирам, прибывшим международными авиарейсами, железнодорожным транспортом и морскими судами без Справки (Департамент на транспорте);

4) мониторинг за лицами, прибывающими железнодорожным транспортом с территории государств-членов Евразийского экономического союза без Справки с последующим привлечением к предусмотренной законодательством ответственности при неисполнении уведомлений о прохождении ПЦР тестирования в течение 72 часов.

Министерству иностранных дел Республики Казахстан ознакомить с настоящим постановлением дипломатические представительства, аккредитованные в Республике Казахстан. Министерству культуры и спорта Республики Казахстан совместно с Объединением юридических лиц «Ассоциация туроператоров Республики Казахстан»:

1) принять дополнительные меры по предупреждению завоза COVID-19 в Республику Казахстан при организации отдыха за рубежом граждан Республики Казахстан;

2) информировать туроператоров об изменении требований к лицам, прибывающим в Республику Казахстан из-за рубежа.

6. Считать утратившим силу:

1) Постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 13 января 2022 года № 3 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией в пунктах пропуска на государственной границе Республики Казахстан»;

2) Пункт 5 постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 18 февраля 2022 года № 11 «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан».

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. Настоящее постановление вступает в силу в 00 часов 5 мая 2022 года.

Главный Государственный санитарный врач Республики Казахстан

А. Есмагамбетова

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