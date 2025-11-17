С могилы на кладбище Костаная украли памятник и металлическую оградку

В три области Казахстана стянули силы полиции из других регионов: в чём причина
В Павлодарскую, Восточно-Казахстанскую области и область Абай привлекли полицейских из других регионов для проведения оперативно-профилактического...
В Костанае полиция начала досудебное расследование по факту кражи памятника и металлической оградки с могилы на кладбище.
Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить и задержать причастных к преступлению.
В полиции заверили, что виновных установят и привлекут к уголовной ответственности в соответствии с законом.
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