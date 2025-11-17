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С могилы на кладбище Костаная украли памятник и металлическую оградку

— Сегодня, 16:01
Изображение для новости: С могилы на кладбище Костаная украли памятник и металлическую оградку

Сгенерировано ИИ


В Костанае полиция начала досудебное расследование по факту кражи памятника и металлической оградки с могилы на кладбище.

Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить и задержать причастных к преступлению.

В полиции заверили, что виновных установят и привлекут к уголовной ответственности в соответствии с законом.



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