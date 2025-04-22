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Самоподжог совершил костанаец в автомобиле

— Сегодня, 18:01
Изображение для новости: Самоподжог совершил костанаец в автомобиле

Кадр из видео

Происшествие случилось в одном из дворов Костаная.

В пресс-службе управления здравоохранения области сообщили, что пострадавший находится в отделении интенсивной терапии. Его состояние оценивается, как тяжелое.

В пресс-службе ДП прокомментировали По данному факту полицией начато досудебное расследование. Обстоятельства устанавливаются.


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