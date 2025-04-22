Происшествие случилось в одном из дворов Костаная.



В пресс-службе управления здравоохранения области сообщили, что пострадавший находится в отделении интенсивной терапии. Его состояние оценивается, как тяжелое.

В пресс-службе ДП прокомментировали По данному факту полицией начато досудебное расследование. Обстоятельства устанавливаются.

В социальных сетях граждане жалуются на то, что в некоторых торговых точках при совершении покупки...

Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.